Nueva Orleans. La oficina de una junta escolar en Luisiana se declaró temporalmente en encierro tras recibir amenazas de muerte de todo el mundo en respuesta a un video ampliamente difundido en YouTube en el que se ve a una maestra cuando la sacan esposada de una reunión de la junta.



Las amenazas han provenido de lugares en Sudamérica, Australia e Inglaterra, además de varios puntos en Estados Unidos, dijo el presidente de la junta escolar del distrito Vermilion, Anthony Fontana, en declaraciones al periódico The Advertiser el martes. Agregó que fueron denunciadas al FBI y la policía local.



La maestra de inglés de secundaria Deyshia Hargrave fue sacada a la fuerza de la reunión del lunes por la noche, esposada y llevada a la cárcel el luego de que cuestionó las políticas de pago. El gremio de maestros y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) están investigando el incidente y dos miembros de la junta se quejaron de que ésta trata injustamente a las mujeres.



Un video de KATC-TV muestra a Hargrave cumpliendo las instrucciones del policía municipal de dejar la reunión de la junta en Abbeville, al oeste de Nueva Orleans. Seguidamente, se le ve en el suelo, gritando, mientras el policía la esposa.



"No te resistas”, le dice el policía, empujando a Hargrave a la salida tras alzarla del suelo.



“No me resistí, tú me tiraste al suelo”, manifiesta Hargrave.



Hargrave quedó más tarde en libertad bajo fianza por cargos de “permanecer en un sitio luego de que se le prohibió” y resistirse a un agente, de acuerdo con KATC.



La estación dice que Fontana había declarado a Hargrave fuera de lugar por hacer preguntas durante un momento reservado para comentarios del público. Más tarde en la misma reunión, Hargrave habló de nuevo en respuesta a una pregunta de la junta y fue confrontada por el policía, pese a objeciones del público.



Laura LeBeouf, miembro de la junta, le dijo a The Associated Press que varias veces se le ha ordenado a mujeres dejar reuniones, mientras que los hombres que hablan no son sacados.



"Cuando ella se dio cuenta de que tenía que irse, recogió su bolso y comenzó a salir”, dijo LeBeouf. “Las mujeres en este distrito no reciben el mismo trato (que los hombres)”.



