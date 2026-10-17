icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Mariinski de Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Mariinski de Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lamentó este sábado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya firmado la víspera una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia por “interés nacional”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.