El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lamentó este sábado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya firmado la víspera una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia por “interés nacional”.

“En un momento en que Rusia ha lanzado un ataque tan masivo contra nuestro sector energético, lamentablemente, en Estados Unidos se ha tomado la decisión de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía ejercer una presión verdaderamente eficaz sobre Rusia para poner fin a esta guerra”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

La decisión de Trump afecta a una ley bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, que fue uno de los mayores defensores de Ucrania en el Congreso de EE.UU., que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar la maquinaria bélica que financia la guerra contra el país europeo.

“Esta ley podría haber sido de gran ayuda, ¡y todavía puede serlo! Pero debe aplicarse de verdad, y cada voz que se alce en su apoyo es importante”, recalcó Zelensky.

El mandatario aludió aparentemente a la decisión de Gregory W. Meeks, miembro del Partido Demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que presentó el viernes un proyecto de ley bipartidista para prohibir “el acuerdo corrupto del presidente Trump con (el presidente ruso,) Vladimir Putin, para comprar e importar diésel ruso”, según un comunicado del propio representante.

En opinión de Zelensky, “es importante que todos en Estados Unidos vean lo que realmente está sucediendo” en Ucrania por culpa de Rusia.

El mandatario ucraniano sostuvo que “Rusia intenta provocar un apagón en Ucrania justo antes del invierno” y “pretende dejar a millones de nuestros ciudadanos sin electricidad ni calefacción”.

“Es necesario ejercer presión para detenerlo. Paralizar las sanciones estadounidenses, aliviar la presión sobre el agresor y ofrecer recompensas económicas a Putin solo lo anima a seguir atacando”, insistió.

“No debemos ceder terreno. Debemos seguir intentando poner fin a la guerra. Ponerle fin, en lugar de darle a Putin todos los motivos para prolongarla indefinidamente”, enfatizó Zelensky, quien recordó que el viernes “Rusia llevó a cabo uno de los mayores ataques contra el sector energético de Ucrania”, ya que más de 15 instalaciones críticas de generación y transmisión de electricidad fueron atacadas en distintas regiones del país.