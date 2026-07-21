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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un video compartido en sus redes sociales sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Captura de X @NYCMayor)
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un video compartido en sus redes sociales sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Captura de X @NYCMayor)
Por Agencia EFE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó este martes, en un video difundido en sus redes sociales, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no es bienvenido” en la ciudad y pidió al Gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional (CPI), aunque reconoció que las autoridades de su ciudad no tienen potestad legal independiente para hacerla cumplir.

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