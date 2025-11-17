El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. (Brendan SMIALOWSKI / Charly TRIBALLEAU / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. (Brendan SMIALOWSKI / Charly TRIBALLEAU / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zohran Mamdani dice que su equipo contactó con la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump
Resumen de la noticia por IA
Zohran Mamdani dice que su equipo contactó con la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

Zohran Mamdani dice que su equipo contactó con la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El alcalde electo de , el demócrata , afirmó este lunes que su equipo contactó con la Casa Blanca para reunirse con el presidente estadounidense, .

Mi equipo se puso en contacto con la Casa Blanca para cumplir un compromiso que acordé con los neoyorquinos durante la campaña y que demostraba mi disposición a reunirme con cualquier persona, siempre y cuando fuera en beneficio de los ocho millones y medio de personas que consideran esta ciudad su hogar”, indicó Mamdani en una rueda de prensa al ser preguntado por un posible encuentro con Trump.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ¿Por qué Trump abre la puerta a negociar con Maduro en pleno despliegue del USS Gerald R. Ford en el Caribe?

Por su parte, Trump ya adelantó este domingo que el demócrata quiere reunirse con él en Washington, algo que ocurriría tras meses de confrontación entre ambos políticos.

Mamdani, que ganó las elecciones a la Alcaldía el pasado 4 de noviembre, se refirió en la conferencia de prensa de hoy al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que se vio afectado por el cierre del gobierno de EE.UU.

En este sentido, aseguró que pese a que Trump “prometió alimentos más baratos para reducir el coste de vida”, sus acciones y las de su Administración “están teniendo el efecto contrario” para los residentes de Nueva York.

Voy a defender ante el presidente y ante cualquiera que este es el tipo de cosas que tenemos que cambiar si queremos que a los neoyorquinos y a los estadounidenses les resulte más fácil costearse las necesidades diarias de su vida”, agregó.

Además, insistió en que estas políticas “no solo perjudican a los neoyorquinos y a la ciudad, sino que también contradicen lo que el presidente dice defender”, reiteró.

En caso de producirse, este sería el primer contacto entre el mandatario republicano y Mamdani, quien se identifica como un socialista democrático y al que Trump tacha de “comunista”.

VIDEO RECOMENDADO

Nueva York eligió el martes 4 de noviembre al izquierdista musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde y los demócratas ganaron dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones intermedias de 2026. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC