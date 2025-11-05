Roger Zuzunaga Ruiz
Las claves que explican la derrota de Trump y los republicanos en las elecciones en EE.UU. y lo que se juegan en el 2026
Las elecciones locales del 4 de noviembre en Estados Unidos marcaron un revés significativo para el Partido Republicano y para el presidente Donald Trump, cuyo intento de convertir estos comicios en una validación de su segundo mandato terminó por evidenciar el desgaste de su liderazgo. Los demócratas lograron victorias clave en varias gobernaciones y en la Alcaldía de Nueva York, impulsados por una alta participación de jóvenes y votantes urbanos, sectores que rechazaron la agenda ultraconservadora y la creciente polarización política. Analistas señalan que el cierre prolongado del gobierno federal y el descontento por la situación económica también fueron factores determinantes en la derrota. Ahora la mirada está puesta en las elecciones de medio término del 2026.

