Las claves que explican la derrota de Trump y los republicanos en las elecciones en EE.UU. y lo que se juegan en el 2026

Escucha la noticia
Las claves que explican la derrota de Trump y los republicanos en las elecciones en EE.UU. y lo que se juegan en el 2026Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Las elecciones locales del 4 de noviembre en Estados Unidos marcaron un revés significativo para el Partido Republicano y para el presidente Donald Trump, cuyo intento de convertir estos comicios en una validación de su segundo mandato terminó por evidenciar el desgaste de su liderazgo. Los demócratas lograron victorias clave en varias gobernaciones y en la Alcaldía de Nueva York, impulsados por una alta participación de jóvenes y votantes urbanos, sectores que rechazaron la agenda ultraconservadora y la creciente polarización política. Analistas señalan que el cierre prolongado del gobierno federal y el descontento por la situación económica también fueron factores determinantes en la derrota. Ahora la mirada está puesta en las elecciones de medio término del 2026.
TE PUEDE INTERESAR
- Putin pide al Gobierno que estudie la posibilidad de reanudar los ensayos nucleares en Rusia
- Trump tras las victorias demócratas en las elecciones locales: “Hemos aprendido mucho”
- Catástrofe en Filipinas: más de 100 muertos por el paso devastador del tifón Kalmaegi
- El cierre gubernamental en Estados Unidos se convierte en el más largo de la historia
- Zohran Mamdani tras su victoria en las elecciones en Nueva York: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”