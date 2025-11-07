Mamdani presenta un equipo de transición totalmente femenino: ¿quiénes son las encargadas de gestionar el traspaso de autoridad en Nueva York?

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York (Estados Unidos), presentó esta semana a su equipo de transición municipal, compuesto íntegramente por mujeres, en una conferencia de prensa realizada en el distrito de Queens que causó gran interés.

La figura del equipo de transición es frecuente en diversos niveles de gobierno dentro de los países anglosajones. Sus funciones generalmente están orientadas a la contratación de funcionarios y otro personal, la gestión del traspaso de poderes y también al asesoramiento directo de la autoridad electa.

El grupo de Mamdani tiene una directora, la consultora política Elana Leopold, y cuatro copresidentas, entre las que se encuentra Lina Khan, expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, quien es recordada como una ferviente promotora de regulaciones antimonopolio. La lista la completan la vicealcaldesa saliente Maria Torres-Springer, Grace Bonilla y Melanie Hartzog.

Casi todo el equipo de transición tiene experiencia en la gestión municipal de Nueva York y muchos trabajaron en la ciudad durante la alcaldía de Bill de Blasio, quien fue uno de los miembros del Partido Demócrata que más activamente apoyó la candidatura del burgomaestre electo. Leopold, quien fue la jefa de campaña de Mamdani, ha sido muy cercana a De Blasio, trabajando como una de sus principales asesoras cuando fue alcalde y durante su campaña de reelección.

Zohran Mamdani llegando junto a su equipo de transición a una conferencia de prensa en el parque Flushing Meadows-Corona del distrito de Queens. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

La mayor parte del equipo proviene de entornos marcados por la diversidad, pues tres de sus miembros proceden de familias de inmigrantes y su directora es parte de la comunidad LGTBIQ.

Zohran Mamdani ha anunciado que las postulaciones de trabajo para su administración ya están abiertas y ha invitado a los ciudadanos de Nueva York a inscribirse en el portal de reclutamiento que se acaba de abrir.

EL EQUIPO AL DETALLE

Elana Leopold Directora ejecutiva de transición Formada en ciencias políticas, es la principal asesora de Mamdani y fue su jefa de campaña en los últimos comicios. También trabajó como consejera sénior de Bill de Blasio, exalcalde de Nueva York, habiendo sido también directora de finanzas durante su campaña de reelección en 2017 y parte del equipo de transición en 2013.

Su experiencia se centra en estrategia política, liderazgo organizacional y gestión de relaciones en entidades gubernamentales. En su labor de consultoría ha prestado servicio al estado, el sector privado y a organizaciones sin fines de lucro con fines humanitarios.

Grace Bonilla Copresidenta de transición De ascendencia ecuatoriana, es abogada especializada en jurisprudencia y actualmente preside United Way of New York City, ONG dedicada a brindar apoyo a ciudadanos de bajos recursos. Ha trabajado en otras entidades sin fines de lucro y también para el sector público, siempre con orientación hacia la ayuda a sectores desfavorecidos.

Durante la alcaldía de Bill de Blasio estuvo a cargo de la Administración de Recursos Humanos de la ciudad entre 2017 y 2020, año en el que fue nombrada fue la primera directora del Grupo de Trabajo para Inclusión Racial y Equidad para la lucha contra el COVID-19.

Lina Khan Copresidenta de transición Nació y vivió su infancia en Reino Unido, llegando a Estados Unidos a los 11 años junto con sus padres, profesionales de ascendencia paquistaní. Fue presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC) durante el gobierno de Joe Biden y antes de ello fue asesora de otro presidente de la institución, Rohit Chopra. Cuenta con estudios en ciencias políticas y derecho.

Desde el frente académico siempre mostró interés en la limitación de los monopolios, la regulación tecnológica y los derechos del consumidor, trabajando en la materia como asesora en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense y convirtiendo esos temas en su prioridad durante su paso por el FTC. Empresas como Amazon y Microsoft han estado en su punto de mira.

Maria Torres-Springer Copresidenta de transición Hija de filipinos, fue vicealcaldesa de Nueva York durante la gestión de Eric Adams, burgomaestre saliente de la ciudad. Su formación incluye política, economía y gestión pública, mientras que su experiencia se concentra en temas de desarrollo económico y vivienda.

Ocupó otros cargos durante las alcaldías de De Blasio y Adams como el de directora del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, jefa del Departamento de Preservación del Desarrollo de Vivienda y presidenta de la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York. También se ha desempeñado dentro de organizaciones carácter humanitario como la Fundación Ford y desde 2026 será presidenta de la Fundación Charles H. Revson.