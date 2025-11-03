Quién es Zohran Mamdani, el candidato socialista favorito para ganar las elecciones para la alcaldía de Nueva York

El ascenso del demócrata Mamdani, impulsado por un movimiento progresista diverso, ha transformado la carrera en un referéndum sobre el rumbo político y económico de Nueva York, y ha despertado feroces críticas por parte del presidente Donald Trump, quien lo ha calificado de “comunista lunático” y “socialista de buena cuna”.

Las últimas encuestas colocan a Mamdani, de 34 años, con una ventaja de entre 10 y 20 puntos sobre el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, quien va como independiente. En tercer lugar se ubica Curtis Sliwa, candidato del Partido Republicano, con un núcleo duro de votantes conservadores.

Zohran Mamdani saluda a la gente en las calles de Manhattan, Nueva York, el 27 de octubre de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

Las encuestas muestran que los votantes jóvenes favorecen abrumadoramente a Mamdani, mientras que Cuomo tiene una ventaja menor entre los votantes mayores.

De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, el 64 % de los votantes neoyorquinos registrados de entre 18 a 34 años apoya a Mamdani; el 20 % a Cuomo, y un 7 % a Sliwa.

El candidato independiente a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, habla junto al alcalde Eric Adams el 23 de octubre de 2025. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP). / TIMOTHY A.CLARY

En el mismo sondeo, Mamdani también cuenta con el 50 % del apoyo entre los votantes de 35 a 49 años, el doble que Cuomo.

Cuomo le gana a Mamdani entre los votantes de 50 a 64 años con el 41 % de preferencias contra el 35 %. Mientras que el 17 % opta por Sliwa.

El candidato republicano Curtis Sliwa participa en el segundo debate para la alcaldía de la ciudad de Nueva York. (Foto de Hiroko MASUIKE / AFP). / HIROKO MASUIKE

Musulmán de la rama chiita, a lo largo de su campaña Mamdani llegó a los jóvenes mediante las redes sociales. En el último tramo, el demócrata optó por ir puerta a puerta con un ejército de miles de voluntarios para dar a conocer su progresista programa político.

Las promesas de campaña

Seguidores del candidato a la alcaldía de Nueva York, el asambleísta Zohran Mamdani, se reúnen durante un acto político. (EFE/Ángel Colmenares).

Ha propuesto una reforma habitacional fuerte que implica la expansión de la vivienda asequible, mayor protección para los inquilinos y congelamiento de rentas para ciertos casos.

En cuanto al transporte público, ha prometido hacer que los autobuses de la ciudad sean gratuitos para todos los usuarios.

En el tema de la salud, ofrece cuidado infantil universal desde las seis semanas de edad hasta los cinco años, gratuito o altamente subsidiado para familias de bajos y medianos ingresos.

También ha propuesto abrir supermercados municipales para las comunidades más necesitadas, con precios accesibles y enfoque en alimentación saludable.

Además, quiere aumentar el impuesto a las empresas de la ciudad para financiar programas públicos.

Imponer un recargo de 2 % sobre la renta de quienes ganan más de 1 millón de dólares al año en la ciudad.

Aumentar el salario mínimo hasta 30 dólares la hora para el 2030.

Busca ampliar la asistencia legal gratuita para inmigrantes (incluyendo quienes enfrentan deportación) y reforzar la condición de la ciudad de Nueva York como santuario para comunidades inmigrantes.

El dilema de los demócratas

El candidato demócrata a alcalde de Nueva York, el asambleísta Zohran Mamdani, habla en un acto político durante el mitin 'New York no está a la venta'. (EFE/Ángel Colmenares).

La campaña en Nueva York ha estado marcada por los ataques de Trump a Mamdani y sus amenazas reiteradas de recortar fondos federales a la ciudad si este gana las elecciones.

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian considera que el ascenso de Zohran Mamdani ha sacudido el tablero político estadounidense.

“Es una persona que reivindica abiertamente ser socialista, lo cual es una novedad en la política de Estados Unidos”, explica Belaunde a El Comercio.

“Además, representa a una nueva generación: un político joven que ha logrado conectar con los votantes más jóvenes y con amplios sectores populares, gracias a un discurso centrado en la justicia social y las desigualdades económicas”, remarca.

Sin embargo, sostiene que su irrupción no solo ha generado entusiasmo, pues dentro del propio Partido Demócrata hay preocupación.

“Muchos demócratas temen que su figura, tan identificada con la izquierda, termine siendo contraproducente para las elecciones legislativas del próximo año. Mandani despierta simpatías entre los votantes descontentos, pero también controversia en el núcleo tradicional del partido”, advierte el experto.

El hecho de que el exgobernador Andrew Cuomo compita como independiente ha fragmentado aún más el campo demócrata. “Podría decirse que el partido va con dos candidatos, lo que refleja su dilema entre mantener un centro pragmático o apostar por una nueva izquierda que Mandani encarna”, sostiene.

Sin embargo, no cree que una corriente progresista termine predominando entre los demócratas en todo el país. “Él ha podido surgir en Nueva York. Pero eso no quiere decir que en otras partes de Estados Unidos candidatos de esas características también puedan subir. Hasta ahora me parece que es un tema bastante local, pero sí puede tener repercusiones”.

“Habrá que ver si el surgimiento de Mandani refuerza posturas como la de Bernie Sanders, que también son bastante de la izquierda”, manifiesta.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (ANTHONY WALLACE / AFP). / ANTHONY WALLACE

En cuanto a la posición del presidente de Estados Unidos, Belaunde dice que “Trump critica a todo lo que huela a demócrata, pero con Mandani la ofensiva es mayor: lo ha tildado de comunista y cuestiona abiertamente sus posturas pro-palestinas”.

“Para Trump, figuras como Mandani son una amenaza simbólica: representan una generación progresista con arraigo en Estados Unidos, algo que desafía su narrativa nacionalista y conservadora”, anota.

Si Mandani gana la alcaldía, el enfrentamiento con la administración federal parece casi inevitable. “Trump ya ha demostrado que puede castigar políticamente a estados y ciudades gobernadas por demócratas, amenazando con retirar fondos o incluso desplegar fuerzas federales”, advierte Belaunde.

“En ese contexto, una Nueva York liderada por un alcalde abiertamente socialista podría convertirse en el epicentro de una nueva batalla política entre Washington y las grandes ciudades del país” remarca.

¿Quién es Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, pronuncia un discurso durante un mitin en Washington Heights el 13 de octubre de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

Zohran Mamdani nació en Uganda el 18 de octubre de 1991. Es hijo de la cineasta india-estadounidense Mira Nair y del profesor de la Universidad de Columbia Mahmood Mamdani, ugandés de origen indio. Ambos son exalumnos de Harvard.

De niño vivió en Uganda, luego su familia se mudó temporalmente a Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Mamdani llegó a Nueva York a los siete años. Asistió a la escuela pública en el Bronx High School of Science. En el 2014 obtuvo su licenciatura en Estudios Africanos en el Bowdoin College (Maine), donde cofundó la sección universitaria de Estudiantes por la Justicia en Palestina.

En el 2018 se nacionalizó ciudadano estadounidense.

Fue rapero —bajo el nombre de Mr. Cardamomo— y activista antes de entrar en los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, inspirado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Vive en Astoria, Queens. Está casado con Rama Duwaji, artista siria de 28 años. Se conocieron en la aplicación de citas Hinge.

En las elecciones de 2020, Mamdani fue elegido para la Asamblea del Estado de Nueva York representando al distrito 36.

Ha sido parte de comités legislativos centrados en ciudades, vivienda, transporte, energía, asuntos de inmigrantes y minorías, entre otros.

En octubre de 2024, Mamdani anunció su candidatura para la alcaldía de Nueva York. En ese momento era considerado un desconocido con pocas posibilidades. Sin embargo, ganó la primaria demócrata a Cuomo con un contundente 56 % de los votos. Hoy está a un paso de la victoria.