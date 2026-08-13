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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante un evento de la Herencia Dominicana en Gracie Mansion, en Nueva York, Estados Unidos, el 13 de agosto de 2026. (Sarah Yáñez-Richards / EFE)
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante un evento de la Herencia Dominicana en Gracie Mansion, en Nueva York, Estados Unidos, el 13 de agosto de 2026. (Sarah Yáñez-Richards / EFE)
Por Agencia EFE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó este jueves el impacto histórico, económico y cultural de la comunidad dominicana en la ciudad y celebró el legado que esta ha dejado en la Gran Manzana desde 1613.

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