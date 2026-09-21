El alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, y el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, se reunieron este lunes en Nueva York y hablaron de la vivienda asequible y el estatus migratorio de los haitianos en la ciudad.

Mamdani invitó a Trump a la residencia del alcalde, Gracie Mansion, en vísperas de la Asamblea General de la ONU, y ambos comparecieron ante los medios mostrando cordialidad y comodidad en presencia del otro, incluso con el mandatario dándole palmadas en el brazo al regidor.

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Los líderes se explayaron sobre un “acuerdo” para poner en marcha un proyecto de unas 12.000 viviendas en el patio ferroviario de Sunnyside Yard, en Queens, y en concreto para movilizar el “aspecto de la financiación y las autorizaciones técnicas y legales” a nivel federal, dijo Mamdani.

Trump enfatizó que el proyecto debe tener un “componente” de asequibilidad para residentes de bajos y moderados ingresos, tema que fue el foco de la conversación.

Aparte de eso, Mamdani dijo haber compartido “opiniones fuertes” sobre mantener “seguros” a los inmigrantes en Nueva York y destacó la importancia local de los haitianos, a quienes Washington canceló el TPS (Estatus de Protección Temporal), un beneficio que les protege de la deportación.

No obstante, a ese respecto, Trump solo dijo que Mamdani tiene “opiniones fuertes”, y que él por su parte tiene “opiniones fuertes sobre cuidar a la gente”.

Una vez se quedó solo, Mamdani aseguró que hablará con cualquiera que pueda ayudarle a cumplir con los neoyorquinos, y señaló que en su última conversación consiguió que Washington liberara a dos estudiantes extranjeros que habían sido detenidos por ICE (Servicio de Inmigración).

El alcalde detalló que en la reunión de hoy con Trump, que duró cerca de una hora, estuvo presente la jefa de personal de la Casa Blanca, Susie Wiles, y la principal asesora de la Alcaldía, Elle Bisgaard-Church, pero no el arquitecto de la política migratoria del Gobierno, Stephen Miller.

Los políticos mantuvieron las formas pese a su oposición en ideas, incluso cuando Mamdani resaltó que había invitado a “todos los miembros de la prensa” precisamente cuando Trump ha vetado de la Casa Blanca a varios medios, desatando un boicot a su cobertura audiovisual.

“Las noticias falsas son malas para el país”, afirmó Trump, que justificó su veto a CNN, MS Now y Politico porque “la prensa tiene una obligación de ser justa”, y aseguró que no le pueden hacer “boicot”, mientras Mamdani le escuchaba mirando al frente y sin hacer ningún gesto.

Trump, que se mostró encantado de haber vuelto a Gracie Mansion, halagó de nuevo a Mamdani al considerar que “tiene un gran potencial” para ser un “gran alcalde”, y que espera que lo sea porque quiere “lo mejor para Nueva York”, su ciudad natal.

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