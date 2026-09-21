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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa, en la Mansión Gracie en Nueva York, EE.UU., el 21 de septiembre de 2026. (Captura de @NYCMayor / EFE)
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa, en la Mansión Gracie en Nueva York, EE.UU., el 21 de septiembre de 2026. (Captura de @NYCMayor / EFE)
/ @NYCMayor
Por Agencia EFE

El alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, y el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, se reunieron este lunes en Nueva York y hablaron de la vivienda asequible y el estatus migratorio de los haitianos en la ciudad.

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