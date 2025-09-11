Christian Mestanza Arquiñigo
Christian Mestanza Arquiñigo

El asesinato de Charlie Kirk estremece EE.UU.: “Ya no hay espacios seguros para dialogar” y crece el temor al desborde político
El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, una de las caras jóvenes del movimiento “Make America Great Again” (MAGA) y aliado cercano del presidente Donald Trump, fue asesinado el pasado miércoles 10 de setiembre de un disparo en el cuello durante una presentación en la Universidad Utah Valley (UVU), en Utah, EE.UU.

