Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Turquía, el misil balístico iraní fue interceptado este miércoles 4 por las defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN “mientras se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria”. Restos de la munición antiaérea cayeron en el municipio de Dörtyol, al extremo sur de Turquía, aunque sin causar víctimas ni heridos.

A raíz del incidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco convocó al embajador iraní en Ankara para expresar su “reacción y preocupación” por lo sucedido.

El incidente, el primero de esta naturaleza desde el inicio de los ataques israelíes y estadounidenses el pasado sábado, fue fuertemente condenado por las autoridades de la nación otomana, quienes afirmaron que “no dudarán en defender su territorio y espacio aéreo”.

Esta fotografía tomada y publicada el 4 de marzo de 2026 por la agencia de noticias turca DHA (Demiroren News Agency) muestra a soldados turcos rodeando un fragmento de munición identificado como perteneciente a las municiones de defensa aérea que interceptaron la amenaza después de que fuera destruida en el aire, en el distrito de Dortyol, en Hatay. / HANDOUT

La OTAN, de la cual Turquía es miembro, también presentó una enérgica protesta al ataque. “Condenamos los ataques de Irán contra Turquía. La OTAN se mantiene firme junto a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región”, afirmó una portavoz de la alianza. “Nuestra postura de disuasión y defensa sigue siendo firme en todos los ámbitos, incluidos los relacionados con la defensa aérea y antimisiles”.

Un conflicto que nadie quiere

Debido a que el misil fue interceptado es difícil determinar con certeza cuál era su objetivo, aunque algunos medios reportaron que la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, en el sur de Turquía, estación que alberga un considerable contingente de soldados estadounidenses y sistemas de información fundamentales para las operaciones de Washington en la región.

Desde el inicio del conflicto, Irán ha lanzado una miríada de misiles y drones contra países vecinos que albergan bases estadounidenses, una medida que es vista por analistas tanto como una retaliación como una manera de detener los ataques contra Teherán al hacer que el costo de continuar la operación sea demasiado alto para Israel y Estados Unidos.

Pero en opinión del analista internacional Jorge Antonio Chávez Mazuelos, es poco probable que Irán haya querido atacar territorio turco a pesar de que el misil haya caído cerca de su territorio, citando una larga relación diplomática e intereses comunes que unen a ambas naciones, así como el riesgo de causar la intervención de los otros miembros de la OTAN.

“Estamos hablando de países que comparten cerca de 500 kilómetros de frontera y un colapso en Irán podría llevar a una crisis migratoria en un país que tiene más de 90 millones de habitantes. Además comparten la población kurda, que ha sido históricamente una preocupación para ambos países por (la guerrilla) el Partido de los Trabajadores de Kurdistán o PKK”, señala el experto. “Y si bien religiosamente están en dos espectros distintos, es notable que no han intentado atacar territorio turco desde el inicio del conflicto”.

Un ataque que podría también llevar a que Turquía invoque el artículo 5 de la OTAN, que establece que un “ataque armado” contra el territorio de uno de los integrantes de la alianza es considerado como un “ataque dirigido contra todos”, con posibles consecuencias desastrosas para un régimen que está luchando por su supervivencia, como el de los ayatolas.

Ciudadanos iraníes llegan a Turquía tras cruzar la frontera de Razi-Kapiköy, en Van, al noreste de Turquía, el 3 de marzo de 2026. Irán y Turquía comparten más de 500 kilómetros de frontera, por lo que serían uno de las locaciones a la que viajarían refugiados iraníes en caso la situación del país empeore notablemente. (Foto: Ali IHSAN OZTURK / AFP) / ALI IHSAN OZTURK

Por su parte, Turquía ha sido uno de los países que parecieron más interesados en prevenir el conflicto, sirviendo como uno de los mediadores en las negociaciones antes de los ataques. Incluso ahora que se ha llegado al siguiente paso de la diplomacia, la fuerza militar, Ankara ha cerrado su espacio aéreo a las fuerzas estadounidenses para llevar a cabo ataques a Teherán.

Chávez Mazuelos considera más plausible la información de que el objetivo del misil balístico eran las bases del Reino Unido en la isla de Chipre, pero que el proyectil se desvió en el camino, una teoría que también han promovido algunas fuentes dentro de la propia Turquía.

“Chipre no es un miembro de la OTAN, pero es un país en el que hay bases británicas con soberanía”, apunta el experto, una situación que le permitiría a Teherán evitar una confrontación directa con la alianza incluso si las atacan.

Cabe recordar que el Reino Unido cuenta en Chipre con una gran base aérea, Akrotiri, alcanzada recientemente por un dron iraní en el contexto del conflicto con Estados Unidos e Israel, y con una base terrestre, Dhekelia.

Chávez Mazuelos agrega que incluso en caso de que el misil hubiera causado daños en territorio turco, esto no hubiera llevado a una automática intervención de la OTAN, ya que el país afectado debe pedir la intervención de los otros miembros del pacto.

“Turquía tendría que decir que su soberanía y su territorio han sido atacados por una potencia externa y que por lo tanto quieren pedirle al Consejo de la OTAN que active el artículo 5 del tratado de Washington”, resalta. “Pero Turquía no quisiera tener que hacer eso ni quiere involucrarse en el conflicto. Hay una reticencia porque tendría la escalada y los costos que tendría que afrontar si es que se involucra directamente, porque sería además una guerra con la que Turquía estaba en contra desde el comienzo; er arrastrado a un conflicto que intentabas evitar es una de las peores cosas que te puede pasar”.

Sin fin a la vista

El analista se muestra pesimista respecto a un pronto fin del conflicto ya que a su juicio, Israel y Estados Unidos tienen “dominio de la escalada”, es decir, capacidad superior en cada fase del enfrentamiento. Sin embargo, Irán busca elevar los costos para evitar el objetivo político declarado por sus adversarios, que es el colapso del régimen.

“Hay un objetivo político, y este es que caiga el régimen iraní actual. Si (Israel y EE.UU.) no consiguen ese objetivo, sobre todo en años electorales, se trataría de una derrota”, explica. “Mientras que Teherán lo ve como una cuestión existencial, por lo que no se están midiendo tanto”.

En estas circunstancias advierte que una campaña exclusivamente aérea, como la que parece preferir el presidente Donald Trump, no garantizaría ningún resultado definitivo para el conflicto, mientras que una intervención terrestre sería “mucho más complicada que Afganistán o Irak” para los estadounidenses, tomando en cuenta el terreno, la población y la organización militar iraní.

Es así que el experto considera que el mayor riesgo inmediato es una espiral de represalias por parte de Irán que involucre a más actores regionales, incluidos países del Golfo, y que, en el peor de los escenarios, pueda también arrastrar a la OTAN a un conflicto de consecuencias imprevisibles.