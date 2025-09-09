Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

"El último mes y medio del gobierno ha sido muy malo": Milei busca recuperarse de dura derrota en Buenos Aires y crea una mesa política
“El último mes y medio del gobierno ha sido muy malo”: Milei busca recuperarse de dura derrota en Buenos Aires y crea una mesa política

“El último mes y medio del gobierno ha sido muy malo”: Milei busca recuperarse de dura derrota en Buenos Aires y crea una mesa política

Javier Milei ha sufrido la peor derrota en lo que va de su gobierno. El partido del presidente argentino quedó más de 13 puntos por detrás de la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires de este domingo 7, por lo que al día siguiente anunció algunas medidas para mitigar el golpe y acercarse a los gobernadores.

