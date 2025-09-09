“El último mes y medio del gobierno ha sido muy malo”: Milei busca recuperarse de dura derrota en Buenos Aires y crea una mesa política

Entre las acciones se encuentra la conformación de una “mesa política nacional” así como una “mesa de diálogo federal” junto a los gobernadores provinciales. Los detalles los precisó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La primera mesa estará presidida por el mandatario y también contará con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el propio vocero.

En tanto, también ha tomado medidas para dialogar con gobernadores, para lo cual se ha instruido a Guillermo Francos. “Asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”, indicó Adorni en su cuenta de X.

El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo.



El Presidente de la Nación también instruyó al… — Manuel Adorni (@madorni) September 8, 2025

Ya desde las primeras horas de la mañana del lunes se hablaba de cambios en el equipo ministerial, aunque estos por ahora no se han hecho efectivos.

Milei, quien ocupa la presidencia desde diciembre del 2023, convocó a dos reuniones de ministros, en la mañana y en la tarde, generando la inquietud sobre la marcha de unos y la llegada de otros.

Aunque se mantienen los cargos, el analista internacional Francisco Belaunde advierte sobre conflictos internos en la cúpula más cercana del jefe de Estado, quienes justamente también integran la nueva mesa política nacional.

“Parece que hay mucha desconfianza entre ellos. Hay desconfianza entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Entre ellos no se quieren mucho”, indica a este Diario, más allá de que ambos se encuentren en la flamante mesa política nacional.

La Secretaria General de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, cuestionada por presuntos casos de corrupción. (Foto: AFP)

El asesor presidencial Santiago Luis Caputo, y detrás el presidente argentino Javier Milei. (Foto: AFP)

Del mismo modo, el comunicador político Santiago Rodríguez Rey indica que de ocurrir un cambio, esta se dará “tras bambalinas, será de quienes se encargaron de la campaña y de los roles que se les asignaron, no necesariamente será el cambio de un ministro“. En diálogo con El Comercio, también da cuenta de las diferencias de enfoque dentro de la cúpula más cercana al presidente Javier Milei.

“Sí, hay un cambio sustancial dentro de lo que son los debates, el equilibrio de poder, la forma en que los dos más cercanos al presidente se movían. La estrategia que venía llevando adelante Santiago Caputo era la de trabajar socios circunstanciales, mientras que Karina Milei ha decidido este año decidió expandir y crear, digamos, el sello de La Libertad Avanza en todos los lugares, en todos los distritos” , explica Rodríguez Rey.

¿Una elección o un ensayo?

La elección parlamentaria de la provincia de Buenos Aires para muchos es una vista previa de lo que será la elección legislativa nacional del 26 de octubre. En el avance de los resultados se conoció que Fuerza Patria (peronismo, centroizquierda) marcó la dictancia con más del 46% de los votos, contra un 33,8% del oficialista La Libertad Avanza (LLA).

La importancia de la reciente elección tiene varias lecturas.

Por un lado está el volumen de la población. Se estima que unas 14,3 millones de personas estaban convocadas a participar en el proceso electoral. En votos, ello equivale al 40% del padrón electoral nacional. Además, según la agencia AFP, la provincia de Buenos Aires concentra más del 30% del PIB argentino.

Esta provincia es gobernada por el peronista de centroizquierda Axel Kicillof, y lo que estaba en juego era la mitad de los integrantes del Legislativo provincial, aunque esto no era lo más importante.

Además… Con miras al nuevo Congreso El domingo 26 de octubre se realizará las elecciones legislativas nacionales, clave para el recambio parlamentario que definirá la nueva composición de la Cámara de Diputados y del Senado. Es también clave para el gobierno de Javier Milei y así asegurar sus políticas, aunque la relación entre ambos poderes del Estado no ha sido muy buena. Señala Rodríguez Rey que "de marzo para acá, de 23 elecciones importantes dentro del Congreso de la Cámara de Diputados, perdió 20 de 23". Y aunque el presidente argentino reconoció "una clara derrota", dijo que "no retrocederá ni un milímetro en la política de gobierno".

Para Francisco Belaunde, la provincia de Buenos Aires tiene “un gran peso político” porque ha sido históricamente un ‘bastión’ peronista y “Milei ha visto esta elección como una especie de ensayo , hasta cierto punto, de lo que vendría a ser la elección legislativa nacional”.

Pero también ha sido un enfrentamiento de discursos. Es decir, y como lo señala Rodríguez Rey, la campaña se planteó “como un enfrentamiento entre oficialismo y oposición, entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo” . Incluso, desde el oficialismo se propuso un ‘kirchnerismo nunca más’.

“Al haber hecho ese planteamiento desde el principio fue que dio como resultado, independientemente de cómo termina esa legislatura provincial, un impacto en los mercados, un impacto en el humor político y en la opinión pública mucho mayor del que hubiese tenido si se hubiese tomado esta elección más como lo que es”, apunta Rodríguez Rey a El Comercio.

Otro efecto de las elecciones del domingo fue el alza que el dólar experimentó un día después. Subió 80 pesos para la venta al publico en el estatal Banco Nación, donde cerró a un nuevo valor máximo de 1.460 pesos por unidad.

Entre el error y la familia

¿Por qué perdió el gobierno de Javier Milei en unas elecciones provinciales?

Hay varios factores que pueden haberse presentado.

Por una parte se tiene la circunstancia. Esta es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene una elección parlamentaria desligada de las elecciones generales, es decir, que no se realizan el mismo día. Esto terminó por beneficiar al gobernador Axel Kicillof. Para Rodríguez Rey “fue tocado, digamos, por la varita de la suerte”.

“El último mes y medio del gobierno ha sido muy malo. Ya venía cometiendo varios errores propios, el caso $LIBRA a principio de año; pero el arrastre fue tomando una velocidad camino a esta elección con el rechazo a la Ley de Emergencia de Discapacidad y las situaciones en torno a los presuntos casos de corrupción de la hermana del presidente”, remarca el analista argentino.

Estos casos terminaron por afectar directamente el resultado de la elección provincial.

Pero también hay un factor económico, que se traduce en mantener el precio del dólar, para lo cual “está quemando reservas para bajar el precio”, indica Belaunde. “Él está preocupado porque si el dólar sube, la inflación también puede subir más. Justamente su activo político es la inflación, la ha reducido. Entonces no quiere ceder con eso”, indica el profesor de la Universidad de Lima.

Es así como Milei ha enfrentado su peor derrota en lo que va de su gobierno. ¿Los cambios que aplicará tendrán efecto en las elecciones legislativas nacionales?