Elecciones en México: AMLO votó por una luchadora social que no es candidata

Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) no votó hoy por sí mismo. En las elecciones que se llevan a cabo hoy en México , las mayores de la historia del país dado que son en total 3400 los cargos en juego, el favorito para convertirse en presidente le dio su apoyo a a la luchadora social Rosario Ibarra, quien no figura como candidata.

"Voy a votar por Rosario Ibarra de Piedra, que es una luchadora social, una mujer extraordinaria que encabezó un movimiento para que apareciera su hijo", dijo el ex alcalde nacionalista de izquierda de Ciudad de México , de 64 años, que compite por tercera vez.

Ibarra, de 91 años, madre de un joven desaparecido en 1974 en la llamada "guerra sucia", no es candidata, por lo que el voto de AMLO, que fue uno de los primeros en sufragar (de hecho, llegó más de media hora antes del momento previsto para la apertura de los locales), será anulado. La decisión del favorito no fue pura rebeldía sino un gesto. Así lo explicó él mismo. "Ahora ella está delicada de salud y yo quiero rendirle este homenaje en vida, quiero reconocer todo lo que ha hecho por la defensa de los derechos humanos".



Sin embargo, no es la primera vez que actúa de esta forma: en 2006 y 2012, cuando también fue candidato, AMLO tampoco sufragó por sí mismo. La primera vez votó por el escritor Carlos Monsiváis y la segunda, por el intelectual José María Pérez Gay.



El candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lidera por amplio margen todas las encuestas para los comicios de hoy. Su eventual victoria, a partir de la promesa de acabar con la corrupción y en medio de la indignación ciudadana por la inseguridad y una economía estable pero que crece lentamente, significaría un giro hacia la izquierda de la segunda mayor economía de América Latina.



Los otros contendientes son el oficialista José Antonio Meade, el centroderechista Ricardo Anaya, en alianza con partidos de centroizquierda, y el independiente Jaime Rodríguez "El Bronco". Aparte de elegir al sucesor del actual mandatario Enrique Peña Nieto, hoy se renuevan el Congreso y cargos locales, entre ellos ocho gobernadores y jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Fuente: La Nación, GDA