icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre vota en un colegio electoral de São Paulo, Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
Un hombre vota en un colegio electoral de São Paulo, Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

Los centros de votación de Brasil abrieron este domingo para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.