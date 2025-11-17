Análisis de resultados de las Elecciones en Chile: ¿quién se llevará la presidencia? | Tenemos Que Hablar

Hoy analizamos los resultados oficiales de la elección presidencial en Chile. Con más del 27 % de las mesas escrutadas, se confirma que habrá segunda vuelta entre la candidata de izquierda Jeannette Jara y el republicano José Antonio Kast. ¿Quién ganó más votos? ¿Cómo queda el mapa político chileno? ¿Qué papel jugará el electorado del resto de los candidatos? Aquí te traemos el análisis más completo, con datos en tiempo real, reacciones de los protagonistas y las claves rumbo al balotaje del 14 de diciembre.