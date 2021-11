Conforme a los criterios de Saber más

A poco más de dos semanas de celebrarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Chile vive un atípico momento dentro de la campaña. Este jueves 4, cinco de los siete postulantes a suceder a Sebastián Piñera han entrado en cuarentena luego de que uno de los aspirantes diera positivo a COVID-19 en la víspera.

Gabriel Boric, candidato de izquierda bajo la bandera del pacto Apruebo Dignidad, dio positivo a una prueba PCR el miércoles 3. A inicios de semana, el joven diputado de 35 años había participado en dos debates con otros cuatro aspirantes a la presidencia chilena.

En consecuencia, José Antonio Kast, Yasna Provoste, Sebastián Sichel y Marco Henríquez Ominami también han tenido que iniciar cuarentenas preventivas.

Boric tendrá que mantenerse aislado durante al menos 15 días, mientras que los otros cuatro contendores esperan obtener un resultado negativo antes del lunes para poder reiniciar sus actividades, ello gracias a que cuentan con la pauta completa de vacunación contra el COVID-19.

De volver a arrojar un resultado positivo durante el fin de semana, los candidatos deberán cumplir 10 días más de aislamiento. Cabe resaltar que la primera vuelta electoral está programada para el 21 de noviembre.

La noticia, además, llega el mismo día en el que se publicó la más reciente Encuesta Criteria sobre intención de voto, correspondiente al mes de octubre.

Despuntan los favoritos

El sondeo posiciona al izquierdista Boric y al ultraconservador Kast, de Apruebo Dignidad y del Partido Republicano, respectivamente, empatados en el primer lugar con el 25% de intención de voto.

Sin embargo, se destaca el crecimiento del candidato de extrema derecha que obtiene 8 puntos más que en septiembre y 17 puntos más que en agosto. Mientras que el apoyo a Boric parece haberse estabilizado en el mismo período.

La dupla es seguida por Provoste (centroizquierda, Nuevo Pacto Social) con 10%, Sichel (oficialismo-derecha, Chile Vamos) con 8%, Franco Parisi que obtiene el 7% y Enríquez-Ominami con el 4%.

De este segundo grupo se destaca la caída abrupta de Sichel, quien obtiene 8 puntos menos que en el sondeo realizado en septiembre.

“El crecimiento de Kast se debe a dos cosas. Lo primero, la caída de Sichel, con lo que los votos de derecha han ido hacia Kast. Lo segundo, aparece como un candidato que defiende las cosas en las que cree, habla en simple y directo. La gente termina favoreciendo esas cosas. Además, tiene un discurso muy antidelincuencia que, dados los niveles de violencia que hemos visto en Chile, termina siendo muy atractivo para mucha gente de clase media que de otra forma no habría votado por él”, explica a El Comercio el politólogo chileno Patricio Navia.

Por el momento, los sondeos indican que no habrá un vencedor absoluto en primera vuelta, lo que obligará a que dos candidatos (muy probablemente Boric y Kast) se disputen la presidencia en un balotaje el domingo 19 de diciembre.

“Creo que está bastante definido que Boric y Kast van a pasar. La segunda vuelta, de alguna forma, se ha adelantado a la primera. Ahora muchas personas se guían del voto útil y ahí el tercer y cuarto lugar se han quedado estancados porque esos votos van dirigidos para los dos primeros”, comenta a este Diario Axel Callís, sociólogo chileno, experto electoral y director de TuInfluyes.com.

Navia considera, por su parte, que la segunda vuelta será muy competitiva y abierta para cualquiera de las dos opciones que consigan llegar a ella.

“Irónicamente esta elección se parece cada vez más a la primera vuelta en Perú porque entre los dos candidatos que pasen a segunda vuelta sumarán entre ambos la menor votación en la historia de Chile. Probablemente no sea un 30% como en Perú, sino poco más del 50%, pero igual habrá un 40% de electores que votó por candidatos distintos en primera vuelta. Quienes pasen se encontrarán con una segunda vuelta bastante abierta”, asegura.

Gabriel Boric (con anteojos) y José Antonio Kast son los favoritos para pasar a la segunda vuelta en Chile. (Foto: CLAUDIO REYES / AFP).

El efecto cuarentena

La cuarentena obligada de los cinco candidatos ha implicado la cancelación de diversas giras programadas por el país sureño y un reajuste general en sus agendas, las mismas que estarán limitadas durante los próximos días a presentaciones por videoconferencias e interacciones a través de redes sociales.

“Obviamente no es bueno para los electores tener a los candidatos en cuarentena. Pero muchos se comunican con ellos por redes sociales o los ven por televisión. Eso minimiza el efecto. Sin embargo, es importante que los candidatos debatan y esto es más difícil si no se pueden ver la cara. Ya lo vivieron ustedes en Perú, cuando algunos candidatos no pudieron aparecer en el debate, eso debilita la posibilidad de diálogo y confrontación directa. Eso no es una buena noticia. Sobre todo porque entre el 25% y 30% de los electores aún no deciden por quién votar”, advierte Navia.

Sobre el impacto que tendrá en el desarrollo de los candidatos, Callís considera que será una pausa que beneficie a quienes lideran los sondeos.

“En general, esta cuarentena lo que hace es poner un punto suspensivo dentro de la campaña, le baja un poco la intensidad, porque estaba bastante álgida. El candidato de la extrema derecha estaba sacando bastante provecho de eso, así que esta situación le pone una pausa. Y, a la vez, permitiría al candidato Boric corregir algunas cosas que le han hecho notar sobre su programa o su desempeño en los últimos dos debates”, señala Callís.

“Pero sin duda a los que más afecta son a los que van tercero y cuarto, porque le dan menos vías para poder crecer. A Boric y Kast no les viene nada mal estos días de reflexión”, agrega.

Navia, por su parte, considera que será finalmente Kast quien consolide su crecimiento en preferencia con este parón.

“Suspender la campaña le da una ventaja a Kast porque los demás candidatos no podrán criticarlo públicamente ni mostrar sus inconsistencias e inconsecuencias. Es como si fueras ganando un partido y este se para por unos minutos, el que va ganando tiene ventaja sobre los que necesitan meter goles”, señala.

