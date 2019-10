La incertidumbre se ha apoderado de Bolivia a partir de la interrupción del conteo rápido de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Al 83% de actas escrutadas, el panorama parecía encaminarse a una segunda vuelta, pero la oposición teme que se pueda fraguar un fraude.

Gustavo Pedraza, compañero de fórmula del candidato Carlos Mesa (que pasaría al balotaje del 15 de diciembre), llama la atención sobre esa opción y advierte que las calles se rebelarán.

Candidato presidencial Carlos Mesa junto a su compañero de fórmula Gustavo Pedraza durante un evento de cierre de campaña, el 15 de octubre en La Paz. (AFP) PEDRO UGARTE | AFP

¿Cómo toma la oposición la actitud del tribunal electoral en el conteo de votos?

Es una irregularidad manifiesta, no puede haber un retraso como ese, estamos preocupados y alarmados por la decisión del TSE. Es un método conocido para hacer fraude: se cae el sistema, se detiene el conteo rápido, se cocina y maquilla la información que interesa y al otro día o a los dos días se retoma el conteo y aparecen otros resultados.

¿Qué medidas van a adoptar?

Estamos haciendo la denuncia correspondiente ante los veedores internacionales y lanzando iniciativas de movilización de la ciudadanía para defender el voto. Evo Morales es un hombre acostumbrado a burlarse del voto de la gente, ya lo ha hecho más de una vez.

¿Teme que pueda ocurrir de nuevo?

Ahora no lo va a hacer porque ya no es mayoría. Es un presidente que ya concluyó su gestión, y que está ahora en forma ilegítima como candidato. Si no obedece voluntariamente lo que ha decidido el pueblo en las urnas, la sociedad se lo va a imponer, como corresponde. Insisto en que la situación en Bolivia es difícil y estos días van a ser tensos porque Morales está aferrándose al poder e intentando burlarse del voto.

El actual presidente de Bolivia, Evo Morales, busca una reelección tras 14 años en el cargo, pese a que una consulta popular rechazó que pueda postular nuevamente. (Reuters) UESLEI MARCELINO | REUTERS

¿La misión de observadores internacionales les ha dicho algo?

La misión de la OEA también ha expresado su preocupación y pedido explicaciones sobre la suspensión del conteo rápido. La respuesta de las autoridades no ha convencido.

Dice Morales que con el voto rural y el del exterior puede imponerse en primera vuelta.

Eso es imposible. En el exterior hemos ganado en la mayoría de los países, ellos han qanado en Argentina, pero lo que resta por confirmar es apenas el 17%. El voto en el exterior está rozando el 3% y lo que resta del voto nacional está distribuido entre ellos y nosotros, entonce tecnnicamente y matemáticamente es imposible que pueda revertir la cosa, pero políticamente sí quieren hacerlo atropellando el voto y lo van a hacer

¿Y en cuanto al voto rural?

Lo que falta del voto rural proviene de comunidades muy pequeñas, con poca población. Técnica y matemáticamente es imposible que pueda revertirse la realidad de la segunda vuelta, pero políticamente sí pueden atropellar el voto.

¿Las calles se rebelarán si pasa ello?

No tengo la menor duda de que así ocurrirá. La gente no va a soportar una burla más de Evo Morales, ya hay preparativos para movilizaciones y ha habido cabildos en ocho capitales departamentales del país, todo ello para reclamar la defensa del voto.

¿Para cuándo esperan ustedes los resultados finales?

Con un TSE como este no lo podemos prever. Ellos van a tratar de alargar y forzar resultados. Hoy ya debería estar el conteo rápido decidido. El pueblo boliviano ya debería tener certezas.

¿No confían en el TSE?

Para nada, ni la sociedad ni nosotros, el tribunal ha estado siempre sometido a las decisiones de Morales. No es un tribunal imparcial, obedece al mandato de Evo.

¿Y cómo esperan llegar a segunda vuelta? ¿Por la presión internacional, la de la gente…?

Pues por la movilización en las calles. A Evo Morales no le interesa la presión internacional, no le importa lo que diga la OEA o la ONU, pues no cree en la estructura ni el derecho internacional. Él está convencido de que está predestinado a quedarse en el gobierno toda su vida. Lo único a lo que tiene miedo Evo es a la gente en las calles, y eso es lo que vamos a hacer,

¿Ya se hizo la convocatoria para ello?

A partir de mañana saldremos y se consolidará la presión social. Saldremos a las calles para exigir a este autócrata que sus días en el poder terminaron. Si no lo hace, su salida va a ser dramática.

¿Da usted por hecho que ganarán en una eventual segunda vuelta?

Estamos seguros de que la oposición entera se unirá en esa circunstancia. La gente quiere recuperar la democracia en Bolivia, estamos seguros de que así va a ser.