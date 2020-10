Conforme a los criterios de Saber más

Pese a que el conteo oficial de votos aún no alcanza el 30% de actas contabilizadas , tanto el gobierno de transición de Jeanine Áñez como el candidato Carlos Mesa y distintos mandatarios de la región, incluido el presidente Martín Vizcarra, han reconocido la victoria de Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca, los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), en los comicios presidenciales celebrados en Bolivia el domingo.

La ventaja por más de 20 puntos que arrojó el sondeo a boca de urna durante la noche del domingo no dejó lugar a dudas. La bandera política que portó Evo Morales durante sus más de 13 años de gobierno ha vuelto al Palacio Quemado, esta vez de la mano de quien fuese el gestor del denominado “milagro boliviano”.

“Se esperaba una diferencia a favor del MAS, la discusión estaba en si sería una con la que ganaría en primera vuelta o haría falta una segunda vuelta. Pero creo que nadie esperaba que fuese con este margen”, reconoce el analista político boliviano, Gonzalo Mendieta, en conversación telefónica con El Comercio.

- No deja de ser sorpresiva entonces...

Sin duda es un resultado poco esperado, ahora solo falta conocer quiénes serán sus ministros.

- Los resultados a boca de urna le dan una ventaja de 20,9% a Arce sobre Mesa. ¿Qué factores determinaron una victoria así de clara?

Me parece que el pobre desempeño del gobierno transitorio, además del perfil económico reforzado por la campaña de Arce ante la incertidumbre que ha dejado la pandemia y que el país ya no viva el boom económico. Las restricciones impuestas durante la pandemia impactaron profundamente en un país donde la mayoría de la economía es informal y se vive del día a día. Además, no hay duda de que la mayoría social a la que apeló el MAS sigue siendo una franquicia casi exclusiva para ellos, los otros partidos han apelado poco a esos grupos.

- ¿Y cuáles son esos grupos?

Van desde la clase media que adquirió ese nivel durante los últimos años y ahora se siente en riesgo de perder su estatus social, hasta el mundo rural, sindical y de la periferia urbana a la que le tendríamos que sumar el voto indígena, resultando todo esto en una coalición bastante poderosa.

- Evo ha asegurado que volverá a Bolivia pero que no ocupará ningún cargo. ¿Qué cree usted, jugará un papel dentro del nuevo gobierno masista?

Me parece que Evo parece haber perdido el poder que tuvo en su propio partido. No creo que Arce sea un títere del exmandatario. Además, Morales tiene una enemistad con el vicepresidente electo David Choquehuanca, quien maneja a las organizaciones sociales del occidente boliviano. Me imagino que Arce buscará su propio perfil y entorno, sé que en el círculo de Evo en Buenos Aires no cayeron muy bien algunas declaraciones sobre con quién quiere gobernar Arce y con quién no. Será una administración muy sutil y cuidadosa en cómo distribuye el poder, porque la figura de Evo incluso podría resultar un poco incómoda para el propio presidente electo pero tampoco es tan fácil desprenderse de él, al menos en materia simbólica.

- ¿Y se puede pensar en una venganza del MAS contra sus opositores?

Tengo una respuesta mixta para este caso. Con un triunfo como el que tuvo Arce pudo haber elegido palabras más duras hacia la oposición. Pero los mensajes iniciales del presidente electo han ido por otro lado. Ha hablado de paz, de concordia y de un gobierno de unidad nacional. Lo cierto es que se vive una situación en la que resultaría muy difícil financiar el tipo de política que hacía Evo, lo que nos lleva a pensar que toda venganza será aplacada. Además, las circunstancias ameritan que el nuevo gobierno tenga preocupaciones más graves. Pero, por otra parte, imagino que alguna agenda podrá tener lugar en el futuro, tampoco es que llegue a pensar que todo será armonía en Bolivia.

