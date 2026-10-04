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Resumen

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En primera vuelta, este ídolo de la izquierda obtuvo un 44,83 % de los votos, frente al 47,31 % del ultraderechista Flávio Bolsonaro, por lo que ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 25 de octubre. (Foto: EFE)
En primera vuelta, este ídolo de la izquierda obtuvo un 44,83 % de los votos, frente al 47,31 % del ultraderechista Flávio Bolsonaro, por lo que ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 25 de octubre. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (Garanhuns, 80 años), es un octogenario que dice sentirse joven gracias a la doble causa que lo mueve: el combate a la ultraderecha y la protección de un legado de políticas sociales.

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