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Asia y Oceanía cerraron primero sus mesas, mientras más de 27 millones de ciudadanos eligen al próximo presidente del Perú. Foto: ONPE
Asia y Oceanía cerraron primero sus mesas, mientras más de 27 millones de ciudadanos eligen al próximo presidente del Perú. Foto: ONPE
Por Agencia EFE

Los primeros votos en escrutarse de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú fueron los emitidos en las mesas establecidas en los consulados peruanos en Asia y Oceanía, cuya votación ya concluyó tras haber sido los primeros del mundo en abrir.

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