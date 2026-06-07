Los primeros votos en escrutarse de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú fueron los emitidos en las mesas establecidas en los consulados peruanos en Asia y Oceanía, cuya votación ya concluyó tras haber sido los primeros del mundo en abrir.

Es el caso de las 112 mesas instaladas para peruanos en el exterior en Nueva Zelanda, Australia, Japón, República de Corea, China, Singapur, Filipinas y Malasia, cuya jornada electoral comenzó para Perú el sábado a las 14.00 (19.00 GMT).

Sin embargo, los resultados de estas mesas no se visualizarán oficialmente hasta el cierre de los colegios en Perú, previsto para las 17.00 hora local (22.00 GMT), momento en el que se habilitará la plataforma digital que muestra los resultados oficiales del escrutinio.

En Europa, Medio Oriente y África están en las últimas horas de la jornada electoral, según reportó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, encargado de desarrollar las votaciones en el exterior.

Las ciudades con mayor concentración de votantes peruanos en el exterior son Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606).

En Medio Oriente, los peruanos votan por primera vez en este proceso en locales habilitados en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Catar, países donde no hubo comicios en la primera vuelta al haber sido suspendidos por el conflicto bélico que afecta a la región del golfo Pérsico.

Asia y Oceanía cerraron primero sus mesas, mientras más de 27 millones de ciudadanos eligen al próximo presidente del Perú. Foto: ONPE

Las últimas mesas de votación en el exterior que se instalarán serán aquellas situadas en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, como Seattle, Vancouver, Phoenix, Los Ángeles y San Francisco.

En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentan la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y el izquierdista Roberto Sánchez, escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que supone el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.