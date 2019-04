Ucrania: Volodymyr Zelenskiy, otro comediante en busca del poder

La reciente victoria de Volodymyr Zelenskiy en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ucrania vuelve a poner el foco en los humoristas que dieron el salto a la política.

► Volodymyr Zelenskiy, el cómico que pasó a la segunda vuelta en las elecciones de Ucrania

► Volodymyr Zelenskiy y el presidente Petro Poroshenko, a segunda vuelta en Ucrania

► Comediante encabeza encuestas para elecciones de Ucrania

El 21 de abril, Zelenskiy y el actual mandatario, Petro Poroshenko, medirán fuerzas en la segunda vuelta. Por lo pronto, en la primera Zelenskiy alcanzó el 30% de los votos, mientras que su rival apenas llegó al 16%.

“Yo no quería dedicarme a la política. La gente me empujó a ello”, repitió numerosas veces en campaña el actor ucraniano de 41 años.

Volodymyr Zelenskiy aprovechaba cada ocasión para asegurar que no tenía ambiciones de poder, pero hasta los más escépticos analistas acabaron tomando en serio su candidatura cuando desde enero pasó a liderar los sondeos.

Si derrota a Poroshenko, Zelenskiy habrá convertido en realidad la ficción: por más de tres años, el comediante ha interpretado al jefe de Estado de esa nación en un popular programa satírico de televisión que ha llegado incluso a Netflix.

“El siervo del pueblo” –así se llama el programa– da nombre, además, a su partido.

Los jóvenes de esta otrora república soviética que participaron hace cinco años en la revolución que derrocó al gobernante prorruso Víktor Yanukóvich están muy decepcionados con el régimen actual y desean un cambio que representa mejor que nadie el cómico.

“El domingo 21 no decidiremos quién será el nuevo presidente, sino que elegiremos entre Europa y Rusia, entre lo nuevo y lo viejo”, señaló a la agencia Efe Vasili, un joven profesional.

—Tres antecedentes—

En los últimos tiempos ha habido otros profesionales del humor que alcanzaron éxito en las urnas.

El humorista guatemalteco Jimmy Morales se convirtió en jefe de Estado en enero del 2016. (AFP)

El más sonado, quizá, ha sido el caso de Jimmy Morales, el actor de televisión cuyo programa humorístico “Moralejas” estuvo al aire más de 15 años y que en enero del 2016 se convirtió en jefe de Estado de Guatemala.

Sumergido en una crisis institucional debido a las acusaciones de corrupción contra sus principales autoridades, el país eligió a un neófito de la política para dirigir sus destinos.

Pero el gobierno de Morales ha estado plagado de sospechas de corrupción que lo han alcanzado a él y su familia. En más de una ocasión, se pidió que le retirasen la inmunidad para investigarlo, pero fue protegido por los diputados al Congreso. Su mandato, en cualquier caso, está por acabar.

Francisco Everardo Oliveira es el nombre serio del payaso brasileño Tiririca, que en el 2010 causó furor al postular como diputado por Sao Paulo para la Cámara Baja. (Archivo AFP)

Francisco Everardo Oliveira es el nombre serio del payaso brasileño Tiririca, que en el 2010 causó furor al postular como diputado por Sao Paulo para la Cámara Baja y ser el segundo más votado en la historia de ese cuerpo legislativo.

En febrero del 2015 asumió su segundo mandato, que continúa hasta hoy, e hizo famosa una frase: “El circo es más organizado que el Congreso, donde uno da un discurso y nadie escucha”.

‘Beppe’ Grillo (a la izquierda)conmocionó la política de Italia hace pocos años. El cómico es también fundador del Movimiento 5 Estrellas, representante de la ultraderecha italiana. (Bloomberg)

‘Beppe’ Grillo conmocionó la política de Italia hace pocos años. El cómico que había trabajado en cine, TV y teatro fue el triunfador en los comicios generales del 2013 al conseguir su partido, Movimiento 5 Estrellas, la mayor cantidad de escaños para el Congreso.

Fuente: Redacción Mundo de El Comercio.