Cada vez queda menos para que los chilenos acudan a las urnas en medio de la pandemia. El próximo domingo 21 de noviembre se llevará a cabo las Elecciones 2021, en las que se elegirá Presidente, parlamentarios y consejeros regionales. Sin embargo, a medida que se acerca el día surgen dudas acerca de la constitución de las mesas.

Una duda particular que se repite es cuándo se sabrá si a los votantes les tocó o no ser vocales de mesa en el escrutinio. Y es que los seleccionados cumplirán un rol fundamental, no solo por recibir a los votantes y contar sus votos, sino porque también deberán asegurarse de que se respeten todos los protocolos de bioseguridad.

¿CUÁNDO SE PUBLICA LA LISTA DE VOCALES DE MESA?

Este sábado 30 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) publicará en su sitio web y en los diarios la nómina de vocales de mesa designados por las Juntas Electorales para las Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeras y Consejeros Regionales que se realizarán el próximo 21 de noviembre.

¿BAJO QUÉ RAZONES ME PUEDO EXCUSAR?

Las normas e instrucciones que se han dictado en acuerdo por el Consejo Directivo de Servel establecen como causales de excusa para ser vocal de mesa a los siguientes motivos:

Personas de 60 años de edad o más.

Mujeres embarazadas durante todo el período de gestación.

Padre o madre de un hijo o hija de menos de dos años.

Quienes se desempeñen como cuidadoras o cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, con dependencia o discapacidades, y las que se desempeñen en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores (Eleam).

Estar el vocal comprendido entre las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 45 de la Ley N° 18.700 o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.

Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expeditas, hecho que calificará la Junta Electoral respectiva.

Tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las Mesas, otras funciones que encomiende la Ley N° 18.700.

Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, circunstancia que deberá ser acreditada con certificado médico.

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días en que funcionen las Mesas Receptoras de Sufragios, lo que deberá acreditarse mediante certificado del director del respectivo establecimiento de salud.

¿CUÁNDO PODRÉ PRESENTAR LAS EXCUSAS?

Quienes resulten electos para el rol de vocales de mesa y no puedan desempeñar ese rol en las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros Regionales, tendrán la opción de presentar sus excusas entre el martes 2 y jueves 4 de noviembre. Los secretarios de Juntas Electorales publicarán las nóminas de vocales reemplazantes para Mesas Receptoras de Sufragios y miembros de Colegios Escrutadores el 6 de noviembre.

¿CUÁNTO SE LE PAGARÁ A LOS VOCALES DE MESA?

Los vocales de mesa que participen ejerciendo su función el día de la elección recibirán un bono equivalente a 2/3 U.F: $20.000 aproximado; y un adicional de $ 6.900 en el caso de vocales capacitados presencialmente por primera vez. Los pagos los realiza la Tesorería General de la República.

MULTAS POR NO CUMPLIR COMO VOCAL DE MESA

Por su parte, las personas que no concurran a desempeñar sus funciones estarán incurriendo en una infracción electoral, la que es sancionada con una multa a beneficio municipal que va de 2 a 8 U.T.M: $105.000 a $ 422.000 aproximadamente.