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Resumen

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Nvidia sufre las consecuencias del escándalo de Jensen Huang, su director ejecutivo. (Foto: AFP)
Nvidia sufre las consecuencias del escándalo de Jensen Huang, su director ejecutivo. (Foto: AFP)
Por Daniel Bedoya Ramos

No es una historia de amor. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, se encuentra en medio de una inédita polémica que no solo compromete a su familia, sino también a la seguridad de la empresa que fundó, e incluso la de Estados Unidos. ¿Por qué? El fin de semana se difundió la información de que mantuvo un amorío con Alice Huang, o Huang Le, una empresaria que en realidad sería una espía china.

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