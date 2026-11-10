El líder tecnológico de 63 años ha sido el rostro de Nvidia, hoy por hoy el principal suministrador de chips claves para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), lo que ha acrecentado más la preocupación por las secuelas del posible espionaje.

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El escándalo ha sido inmediato. Informes periodísticos en varios medios dan cuenta de la situación de Jensen Huang, tras una investigación de inteligencia estadounidense que ya tenía en la mira a Alice Huang.

En nota para su personal, el cofundador del gigante de la IA admitió la relación extramatrimonial. “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la han herido a ella y a nuestros hijos. No hay excusas para lo que hice” , decía el comunicado recogido por Bloomberg.

Pero la situación no queda allí.

El Consejo de Administración de Nvidia abrió una investigación independiente contra su fundador en tanto que “ha sido objetivo de una operación extranjera de inteligencia”. Por un lado, aseguró en comunicado que se da prioridad a la seguridad nacional y económica, pero también indica que “no tiene motivos para creer que la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia hayan estado en peligro”.

Además… ¿Quién es Alice Huang? Es poco lo que se conoce de manera oficial sobre Alice Huang, quien también responde al nombre de Huang Le. Tendría 39 años y es empresaria. Según los informes de inteligencia y de la prensa, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal organismo civil de inteligencia y contraespionaje de China. También se le atribuye, según una nota de EFE, cuatro años de experiencia en comunicación y ocho en el sector bursátil, con supuestos trabajos como periodista en Hunan TV y la cadena estatal CCTV-1.

“Es un tema peligroso porque, efectivamente, se trata de una empresa estratégica [Nvidia] que cumple un rol en materia de seguridad de Estados Unidos”, indica el analista internacional Francisco Belaunde en diálogo con El Comercio.

Este salto de la vida personal a la geopolítica tiene contexto. Belaunde remarca la competencia entre China y Estados Unidos por la IA, y es aquí que se debe recordar que el gobierno de Donald Trump “restringe por razones de seguridad nacional la exportación de los semiconductores más avanzados a China”.

Uno de estos chips es el H200, un procesador gráfico (GPU) avanzado para el desarrollo de la IA generativa.

Debido a esta competencia, Belaunde compara también la importancia de la inteligencia artificial con las empresas de armas, y que Estados Unidos restringe la comercialización incluso de las piezas de aviones.

“Si ya se da a nivel de las armas, evidentemente también en el asunto de la tecnología de alto nivel, porque también pueden tener aplicaciones militares, y además está la competencia tecnológica y económica con China”, resalta a este Diario.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante la presentación en CES 2025. / NVIDIA

Por otro lado, Belaunde comenta que China suele ser acusada por hackear las empresas y hacer robo de tecnología. “Hace tiempo que a China se le acusa de hacer eso, de hacer espionaje industrial”, puntualiza. Frente a esta nueva acusación, el Gobierno chino niega estar detrás de un intento de espionaje. “La narrativa de un supuesto espía chino no es más que una difamación y un ataque sin fundamento alguno”, aseguró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cómo se llegó a esta situación?

No es mucho lo que se conoce. Acerca de Alice Huang, ella estaba al frente de Megaspeed, una empresa de Singapur especializada en servicios de computación en la nube para inteligencia artificial (IA).

Asumió el cargo de directora gerente en el 2023. Sin embargo, a fines de ese año dejó de figurar como administradora y la propiedad pasó a Swiftdata, del empresario Tan Yong Pong. Por otro lado, también se sabe que la firma adquirió al menos 4.800 millones de dólares en equipos de IA con tecnología de Nvidia entre junio del 2024 y febrero del 2026.

Como prueba de su cercanía con el CEO de Nvidia, Alice Huang fue fotografiada junto a él durante la feria tecnológica Computex del 2024 en Taipéi.

Erick Iriarte, especialista en derecho digital y tecnología, afirma que “la brecha más débil de todos los procesos de seguridad siempre son las personas” y remarca el concepto de ingeniería social.

“La ingeniería social puede ir desde conseguir información extrayendo desde la base informativa hasta la generación de vínculos afectivos, que pueden terminar en permitirle acceso a la persona que se acerca, inclusive a secretos industriales o información que debería estar reservada”, indica en comunicación con este Diario.

Lo que se tiene confirmado es que sí hubo una relación extramatrimonial. Queda conocer qué información brindó Jensen Huang.

Un escándalo que golpea

El escándalo amoroso de Jensen Huang no solo golpea a su familia. Según da cuenta Forbes, las acciones de Nvidia cayeron un 4,27%, después de conocerse la investigación abierta contra su propio director ejecutivo. Una situación que contrastó frente a otras tecnológicas que se vienen recuperando.

Es decir, hay un efecto a nivel empresarial.

Para Iriarte, Jensen Huang va a tener que demostrar que, “aún pudiendo haber tenido esta relación que afecta ciertamente su matrimonio, su posición y reputación particular, no llegó a acceder a brindar la información confidencial”.

El otro efecto es político.

El senador demócrata estadounidense Chris Coons prometió una investigación al respecto. “El Congreso investigará y obtendrá respuestas”, indicó en su cuenta de X. Y es que otro de los detalles que se menciona en la prensa es que Donald Trump habría recibido información el año pasado sobre la relación de Jensen Huang.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrega la Medalla Nacional de la Ciencia a Jensen Huang. (Foto: AFP)

El mandatario estadounidense defendió a Huang. “Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando”, dijo.

Para el analista Francisco Belaunde es bastante difícil que este tema “pueda implicar de rebote una especie de impeachment a Donald Trump”, es decir, un juicio político. Lo que no se puede negar es la relación del mandatario con los líderes tecnológicos, como Jensen Huang.

“En general, las empresas tecnológicas se han acercado a Donald Trump, y eso puede ser un problema frente a los demócratas”, remarca el analista internacional.

Romances, espionaje y tecnología

Jensen Huang, de 63 años, hasta el momento sigue casado con Lori Huang. Se conocieron en la Universidad Estatal de Oregón. Fruto de sus 41 años de matrimonio tienen dos hijos: Madison y Spencer Huang. Sin embargo, todo eso podría quedar atrás después del escándalo de infidelidad que parece inédito por las implicancias.

Iriarte enfatiza “que las empresarias y los empresarios de tecnología se ven envueltos en este tipo de situaciones de ingeniería social en diversos alcances”. Es decir, que puede afectar la reputación, las finanzas, la información y la seguridad nacional, pero también a las personas.

Director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, junto a su esposa, Lori Huang. (Foto: AFP)

Si bien se trata de una situación inédita en el campo tecnológico, Belaunde recuerda que en el pasado se han dado otras situaciones de espionaje.

Quizá el más parecido es el Caso Profumo, ocurrido en 1963, un escándalo sexual y de prostitución que remeció la política británica. John Profumo, ministro de Guerra del Reino Unido, mantuvo una relación con Christine Keeler, quien también estaba relacionada con un agregado naval soviético. “El ministro Profumo tuvo que renunciar porque al final resultó que la señora era una espía”, recuerda Belaunde.

Por otra parte, los empresarios tecnológicos no han estado alejados de los escándalos. Es conocido el caso de Bill Gates y sus relaciones extramaritales durante su unión con Melinda French Gates. También es conocido el caso de Jeff Bezos, quien finalizó sus 25 años de matrimonio con MacKenzie Scott. Él mantuvo relaciones extramaritales con la ex presentadora Lauren Sánchez, su actual esposa.