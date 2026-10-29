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Resumen

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Investigadores examinan los restos entre los vagones dañados tras un choque entre dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, en Toledo. (Foto de Oscar del Pozo / AFP).
Investigadores examinan los restos entre los vagones dañados tras un choque entre dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, en Toledo. (Foto de Oscar del Pozo / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia EFE

Una persona de nacionalidad argentina murió a causa del grave accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España y se desconoce la situación de otros 24 extranjeros que viajaban en los trenes, según datos provisionales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

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