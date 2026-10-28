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Resumen

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Un trabajador de los servicios de emergencia camina entre los vagones destrozados en el lugar del accidente entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, en Toledo. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP).
Un trabajador de los servicios de emergencia camina entre los vagones destrozados en el lugar del accidente entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, en Toledo. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia EFE

Al menos 68 personas murieron y más de 60 resultaron heridas en un choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido a primera hora de este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, y cuyas causas todavía se están investigando.

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