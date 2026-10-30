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Resumen

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El lugar del siniestro mientras los servicios de emergencia continúan con los trabajos de rescate de los dos trenes accidentados de Urda, Toledo, España. (EFE/ Guardia Civil).
El lugar del siniestro mientras los servicios de emergencia continúan con los trabajos de rescate de los dos trenes accidentados de Urda, Toledo, España. (EFE/ Guardia Civil).
Por Agencia EFE

Los equipos forenses han identificado hasta el momento a 13 de las 69 personas muertas, según datos provisionales, en el gravísimo accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España, mientras que se han presentado 70 denuncias por desaparecidos, informaron a EFE fuentes de la investigación.

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