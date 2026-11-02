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Resumen

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Unas grúas elevan uno de los vagones siniestrados tras una colisión entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, dos días después del accidente mortal ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, el 30 de octubre de 2026. (Oscar DEL POZO / AFP)
Unas grúas elevan uno de los vagones siniestrados tras una colisión entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, dos días después del accidente mortal ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, el 30 de octubre de 2026. (Oscar DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia EFE

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real identificó ya a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), en el centro de España, según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

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