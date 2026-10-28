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Choque de trenes causa tragedia en España (Foto: EFE)
Choque de trenes causa tragedia en España (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La alta velocidad ferroviaria española (AVE) ha sufrido este año los dos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que comenzó a funcionar en 1992, con al menos 64 fallecidos en el siniestro de hoy en la localidad toledana de Urda, y 46 en el ocurrido en enero pasado en Adamuz, provincia de Córdoba.

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