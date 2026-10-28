Al menos 64 personas han muerto en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, confirmaron las autoridades locales.

Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían “aparecer aún más” cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

“Lo siento muchísimo por las familias y por toda la gente”, indicó García-Page, quien detalló que por el momento se han confirmado 40 fallecidos en el tren de Iryo y 24 en el de alta velocidad (Ave) de Renfe, mientras que el número de heridos, de diversa consideración, se sitúa en 58.

🔴 Al menos 50 muertos tras chocar un AVE de Renfe contra un Iryo y sacarlo de la vía cerca de Toledo El tren de Iryo estaba parado y el de Renfe ha colisionado contra el otro, según confirman varias fuentes ferroviarias 🗣️ Por @rubn_escu ✍️ Por @SandraTobar22 y @BraisCedeira 📲 Sigue leyendo: https://t.co/cCpbu1pGiw — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 28, 2026

Un amigo está en el accidente de tren en Toledo, la situación es muy grave. https://t.co/KGYrghylLa — RescueYou (@RescueYou247TW) October 28, 2026

Según comentó en una comparecencia ante los medios visiblemente emocionado, “todavía están pendientes los trabajos para desescombrar” la zona y “remover los amasijos del vagón”.

🔴 #URGENTE | Al menos 50 muertos y 179 heridos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad (AVE e Iryo) cerca de Los Yébenes, Toledo, España. Imágenes aéreas muestran descarrilamientos masivos y servicios de emergencia desplegados. https://t.co/wNIAnyOAnv — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 28, 2026

“La previsión es que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más” cadáveres, lamentó el político, quien definió el suceso como “una tragedia sin paliativos”.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un Ave de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión ferroviaria entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Javier SORIANO / AFP). / JAVIER SORIANO

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo, ocurrido a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo. (Foto de Javier SORIANO / AFP). / JAVIER SORIANO

Según fuentes del Ministerio de Transporte, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

Todo el tráfico ferroviario de esa línea de alta velocidad fue suspendido y se pidió a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos medios terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, para auxiliar a las víctimas, que son trasladadas a varios hospitales.

Entre los afectados se encuentra la exmiministra de Empleo Fátima Báñez, que se encuentra desaparecida, según informaron fuentes de la organización empresarial CEOE.

La estación de Santa Justa de Sevilla, donde tenían prevista la llegada los trenes accidentados, registra largas esperas de pasajeros, así como la de Atocha de Madrid.