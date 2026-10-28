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Resumen

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Guardias civiles se encuentran entre los restos del accidente ferroviario ocurrido entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo. (Javier SORIANO / AFP).
Guardias civiles se encuentran entre los restos del accidente ferroviario ocurrido entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo. (Javier SORIANO / AFP).
/ JAVIER SORIANO
Por Agencia EFE

Al menos 64 personas han muerto en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, confirmaron las autoridades locales.

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