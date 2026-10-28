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Resumen

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Esta imagen muestra a personal de rescate militar trabajando en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo. Foto: AFP
Esta imagen muestra a personal de rescate militar trabajando en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo. Foto: AFP
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Líderes de diferentes países expresaron sus condolencias este miércoles al pueblo y al Gobierno de España por el accidente ferroviario en la provincia de Toledo el que al menos 64 personas perdieron la vida tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en los que viajaban, en total, 544 pasajeros.

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