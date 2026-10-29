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Resumen

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Investigadores examinan los restos entre los vagones dañados tras un choque de dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, en la provincia de Toledo. (Foto de Oscar del Pozo / AFP).
Investigadores examinan los restos entre los vagones dañados tras un choque de dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un Iryo, a unos 150 km al sur de Madrid, en la provincia de Toledo. (Foto de Oscar del Pozo / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, insistió este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando “día y noche” para esclarecer “hasta el último detalle” de lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó un saldo de 69 fallecidos, y reforzar la seguridad.

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