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Resumen

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Se emplean grúas de gran tamaño para retirar los vagones siniestrados tras una colisión entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, un día después del accidente ocurrido en Urda, provincia de Toledo, el 29 de octubre de 2026. (Oscar DEL POZO / AFP)
Se emplean grúas de gran tamaño para retirar los vagones siniestrados tras una colisión entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, un día después del accidente ocurrido en Urda, provincia de Toledo, el 29 de octubre de 2026. (Oscar DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia AFP

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que su administración trabaja “de manera incansable” para identificar a los 69 fallecidos en la colisión de dos trenes de alta velocidad, ante la angustia de familiares que buscan desaparecidos.

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