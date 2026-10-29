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Resumen

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Varias personas de las fuerzas de seguridad la UME y los bomberos trabajan en la cabecera del convoy del tren Ave de Renfe que colisionó con un tren Iryo en Urda, Toledo. (EFE/ J.J.Guillen).
Varias personas de las fuerzas de seguridad la UME y los bomberos trabajan en la cabecera del convoy del tren Ave de Renfe que colisionó con un tren Iryo en Urda, Toledo. (EFE/ J.J.Guillen).
/ J.J.Guillen
Por Agencia AFP

La colisión el miércoles entre dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 69 muertos en la provincia de Toledo es ya la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013, y el segundo desastre de este tipo en menos de un año en el país.

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