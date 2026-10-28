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Resumen

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Dos trenes de alta velocidad chocaron al sur de Madrid, lo cual dejó decenas de fallecidos y heridos. (Oscar DEL POZO / AFP).
Dos trenes de alta velocidad chocaron al sur de Madrid, lo cual dejó decenas de fallecidos y heridos. (Oscar DEL POZO / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por BBC News Mundo

Las grabaciones de las conversaciones entre el centro de control de trenes de Atocha, en Madrid, y los maquinistas de los dos trenes accidentados este miércoles en la provincia de Toledo ofrecen algunas pistas de lo ocurrido.

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