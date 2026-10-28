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Resumen

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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a la altura de la estación de Urda, Toledo, España. (EFE/Ismael Herrero).
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a la altura de la estación de Urda, Toledo, España. (EFE/Ismael Herrero).
/ Ismael Herrero
Por Agencia EFE

La localidad española de Urda vive este miércoles entre la solidaridad de los vecinos, que se han volcado para ayudar a los afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido en ella, y la desesperación de quienes siguen buscando a sus familiares con la esperanza de encontrarlos entre los heridos.

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