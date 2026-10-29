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Grúas gigantes retiran los vagones siniestrados de un choque entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, un día después del fatal accidente ocurrido en Urda, provincia de Toledo, España. (Foto de Oscar del Pozo / AFP).
Grúas gigantes retiran los vagones siniestrados de un choque entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo, un día después del fatal accidente ocurrido en Urda, provincia de Toledo, España. (Foto de Oscar del Pozo / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia EFE

Las muertes por el trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (España) aumentaron este jueves a 69, tras notificarse otro fallecimiento. Mientras tanto, continúa la investigación de las causas de la colisión entre los dos trenes de alta velocidad, que llevaban en total a 544 pasajeros.

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