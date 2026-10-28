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Resumen

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Una grúa sobre camión opera en el lugar de una colisión ferroviaria entre dos unidades de alta velocidad —un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo—, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. (Javier SORIANO / AFP)
Una grúa sobre camión opera en el lugar de una colisión ferroviaria entre dos unidades de alta velocidad —un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo—, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. (Javier SORIANO / AFP)
/ JAVIER SORIANO
Por Agencia EFE

Un ciudadano argentino se encuentra entre los al menos 68 fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en España, según informó la cancillería del país sudamericano, que precisó que otro de sus ciudadanos se encuentra en paradero desconocido y algunos más resultaron heridos.

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