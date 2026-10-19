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Vista del Barranco de Beniopa, barrio que fue completamente anegado por las inundaciones de 1987, cuyo cauce está lleno debido al temporal de lluvias intensas que afecta a Gandía este lunes. Foto: EFE/ Natxo Francés
Vista del Barranco de Beniopa, barrio que fue completamente anegado por las inundaciones de 1987, cuyo cauce está lleno debido al temporal de lluvias intensas que afecta a Gandía este lunes. Foto: EFE/ Natxo Francés
Por Agencia EFE

Al menos cuatro personas han fallecido en España por el paso de un temporal que está afectando especialmente a la zona este del país con lluvias “extraordinarias” y acumulados superiores a 700 litros por metro cuadrado, aunque la situación ya ha comenzado a mejorar y se ha levantado el confinamiento en la mayoría de municipios afectados.

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