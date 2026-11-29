El líder del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, cuyo partido ganó este domingo las elecciones en España y podrá formar Gobierno con Vox, dijo que el país “ha pedido un cambio contundente” y que tratará de gobernar para todos los ciudadanos.

“Hoy España ha hablado y ha hablado claro” y “ha pedido un cambio contundente”, dijo Núñez Feijóo a los militantes y simpatizantes congregados a las puertas de la sede nacional de su partido, ante los que aseguró que “aquí no sobra nadie”: “Todos vamos a trabajar conjuntamente”.

El PP ganó las elecciones este domingo en España con 132 diputados, que junto a los 52 de Vox y los 2 de su aliado en Navarra (norte), UPN, suman 186 y superan en 10 la mayoría absoluta necesaria para gobernar, con más del 99,5 % de los votos escrutados.

Núñez Feijóo adelantó que este mismo lunes estará en la sede nacional de su partido concretando, “con humildad”, las líneas maestras del que será su Gobierno.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo (C), se dirige a sus simpatizantes en Madrid tras ganar las elecciones generales celebradas el 29 de noviembre de 2026 en España. (Foto de Oscar del Pozo / AFP). / OSCAR DEL POZO

“Vamos con fuerza, vamos con ganas, tenemos esta noche, solo esta noche, para disfrutar”, dijo Núñez Feijóo, que promete trabajar por el futuro del país con “humildad” y con “ilusión”.

“Siempre lo he hecho así y siempre lo haré hasta el último instante de mi responsabilidad”, señaló el presidente del PP, que ha prometido “trabajo”, “seriedad”, “respeto” y “gestión” y “no milagros”, y admitió que podrá equivocarse, “seguro que sí”, pero rectificará.

Las elecciones abren la puerta a la posibilidad de que la investidura de Núñez Feijóo como presidente del Gobierno sea a principios de enero, en caso de que su partido logre un pacto rápido con Vox.

La fecha de la constitución de los nuevos Congreso y Senado se sabe de antemano porque, tal y como determina la Constitución, debe incluirse en el decreto de convocatoria de las elecciones.El artículo 68 del texto constitucional obliga a que la formación de las nuevas Cortes se haga en el plazo de veinticinco días desde la jornada electoral, y en este caso ese plazo acabaría el 24 de diciembre.