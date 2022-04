Los padres de familia de una guardería en España han quedado sorprendidos después de que dos menores de 2 años escaparan del establecimiento a bordo de sus motocicletas de juguete.

Esto ocurrió el último martes en el jardín Torre de Ángeles, un centro de estimulación temprana de Almería, cuando una señora vio que los pequeños estaban completamente abandonados en la esquina de una avenida transitada por autos, señala La Voz de Almería.

Esta mujer, que se encarga de cuidar ancianos, fue tomada por sorpresa al ver a los menores montados en sus vehículos sin supervisión adulta, por lo que se los llevó y llamó de emergencia a las autoridades.

La policía de Almería encontró a los pequeños bajo el cuidado de la mujer, cuyo nombre no ha sido revelado. Luego, lograron ubicar el establecimiento infantil de donde escaparon.

Tal como detalló el medio, los niños salieron de la guardería e hicieron un recorrido de 300 metros hasta que fueron encontrados por la cuidadora.

La Asociación de Padres y Madres del centro jardín y una de las madres de los pequeños presentaron una denuncia contra la empresa por la negligencia. Asimismo, la Fiscalía de Menores abrió una investigación sobre el caso para hallar a los responsables.

“Es un hecho gravísimo. Una cosa que no se puede repetir. No basta con decir que gracias a Dios no ha pasado nada”, aseguró indignada una de las madres.

A pesar del incidente, la guardería no se responsabilizó de la fuga y señaló que la culpa sería de una de las madres, ya que “ella dejó la puerta abierta por la que escaparon los chicos”. Además, señalaron que en el centro trabajan tres maestras para seis niños.

Se tuvo conocimiento de que los menores no sufrieron ningún daño y fueron entregados a sus padres.