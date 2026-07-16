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Resumen

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estrecha la mano de su esposa, Begoña Gómez, al inicio del 41.º congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 1 de diciembre de 2024. (Foto de CRISTINA QUICLER / AFP).
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estrecha la mano de su esposa, Begoña Gómez, al inicio del 41.º congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 1 de diciembre de 2024. (Foto de CRISTINA QUICLER / AFP).
/ CRISTINA QUICLER
Por Agencia AFP

Un tribunal de segunda instancia de España confirmó este jueves que la esposa del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, irá a juicio por tráfico de influencias y malversación, si bien la exonoró de un tercer delito y le levantó la prohibición de salida del país.

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