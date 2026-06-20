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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez asisten a la misa oficiada por el Papa León XIV en la Sagrada Familia, el 10 de junio de 2026. (Alejandro García / EFE)
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez asisten a la misa oficiada por el Papa León XIV en la Sagrada Familia, el 10 de junio de 2026. (Alejandro García / EFE)
/ Alejandro García
Por Agencia EFE

Un juez ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y le ha aplicado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le ha prohibido salir del país y le ha impuesto una comparecencia quincenal en el juzgado.

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