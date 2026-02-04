Desalojos, trenes cancelados y carreteras cortadas en España por lluvias “extraordinarias”

Escuchar
El río Guadalete, a su paso por Jerez, vuelve a estar en nivel rojo debido a las lluvias que ha traído la borrasca Leonardo que tiene desde la pasada medianoche en alerta a la provincia de Cádiz. (Francisco Jiménez Salado / EFE)

El río Guadalete, a su paso por Jerez, vuelve a estar en nivel rojo debido a las lluvias que ha traído la borrasca Leonardo que tiene desde la pasada medianoche en alerta a la provincia de Cádiz. (Francisco Jiménez Salado / EFE)

El río Guadalete, a su paso por Jerez, vuelve a estar en nivel rojo debido a las lluvias que ha traído la borrasca Leonardo que tiene desde la pasada medianoche en alerta a la provincia de Cádiz. (Francisco Jiménez Salado / EFE)
El río Guadalete, a su paso por Jerez, vuelve a estar en nivel rojo debido a las lluvias que ha traído la borrasca Leonardo que tiene desde la pasada medianoche en alerta a la provincia de Cádiz. (Francisco Jiménez Salado / EFE)
/ Francisco Jiménez Salado
Por Agencia AFP

Lluvias “extraordinarias” provocadas por la borrasca Leonardo azotaban este miércoles la península ibérica, principalmente en el sur de España, donde más de 3.000 personas fueron desalojadas, el servicio de trenes prácticamente se paralizó y muchas carreteras quedaron cortadas.

