Las autoridades españolas anunciaron este viernes el remolque a puerto de un buque que transportaba 7.000 toneladas de gasóleo y volcó frente a las costas de Ibiza, en una zona de alto valor ecológico del Mediterráneo, ante el temor a un vertido contaminante.

“Tras haber comprobado la integridad estructural y flotabilidad del buque, la operación de remolque hacia puerto seguro se iniciará de forma inmediata, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables”, indicó el ministerio en un comunicado.

El puerto de Cartagena, en la región de Murcia, en el sureste de España, fue elegido por ser “el único que reúne las condiciones de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad necesarias”, agregó el comunicado.

El Med Emre, un buque de bandera maltesa propiedad de la empresa turca YMN Tankers, volcó en la noche del miércoles al jueves a 30 millas náuticas (56 km) al norte de Ibiza, en el archipiélago español de Baleares, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo para prevenir un posible vertido contaminante.

Uno de los 17 tripulantes, el jefe de máquinas, murió en el accidente, según informó YMN Tankers en un comunicado remitido a la AFP.

La decisión de iniciar su traslado se tomó, de acuerdo con la normativa, tras constatarse “la inviabilidad de que los trabajos necesarios puedan realizarse en alta mar o en un fondeadero expuesto a posibles condiciones meteorológicas adversas”, indicó el ministerio en la tarde del viernes.

Una fotografía distribuida por el gobierno regional de las Islas Baleares el 27 de noviembre de 2026 muestra el buque cisterna Med Emre que naufragó frente a la costa de Ibiza el día anterior. Foto: GOBIERNO REGIONAL DE LAS ISLAS BALEARES DE ESPAÑA / AFP / HANDOUT

Realizar estos trabajos en un lugar que pudiera verse afectado por los temporales de otoño e invierno “elevaría de forma inasumible el riesgo de hundimiento y de vertido”, resaltó.

Las tareas para retirar la carga y el combustible, así como para el posterior reflotamiento del buque, “se prolongarán varias semanas”, agregó la nota.

Sin fugas detectadas

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya había indicado en la mañana que el buque, del que aseguró que no se había producido ningún vertido de combustible, iba a ser próximamente remolcado a puerto.

“Los datos nos indican que efectivamente (...) no se está produciendo esa fuga” de combustible al mar, indicó en una entrevista a la radio cadena SER el dirigente socialista.

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“El buque sigue estable y sujeto” al barco de Salvamento Marítimo Clara Campoamor “mediante un cabo que lo mantiene en la misma posición”, había explicado la mañana del viernes en X el servicio de emergencias de las islas Baleares.

Un remolcador zarpó “con los buceadores a bordo para inspeccionar el estado estructural del Med Emre. Una vez finalizada la inspección, la Dirección General de la Marina Mercante decidirá las actuaciones que será necesario llevar a cabo para continuar con el plan de salvamento del buque”, agregó.

El accidente se produjo en una zona “de especial valor ecológico, en la que se solapan dos espacios protegidos”, recordó la oenegé de protección de los océanos Oceana, que pidió una rápida actuación de las autoridades para evitar daños.

Una fotografía tomada el 27 de noviembre de 2026 en alta mar muestra un buque del Servicio Español de Salvamento Marítimo (SVAR) remolcando el petrolero Med Emre, que transportaba hasta 7.000 toneladas de diésel y que naufragó frente a la costa de Ibiza el día anterior. Foto: GOBIERNO REGIONAL DE LAS ISLAS BALEARES DE ESPAÑA / AFP / ANAHI ARADAS

“No se ha reportado contaminación procedente del buque”, afirmó YMN Tankers en el comunicado, en el que afirma estar en “contacto permanente con las autoridades marítimas españolas”.

España conserva vivo el recuerdo de la catástrofe del Prestige, el petrolero de bandera bahameña que se hundió en noviembre de 2002 frente a las costas de Galicia, en el noroeste del país. Unas 63.000 toneladas de fuel se derramaron al mar y contaminaron 2.900 kilómetros de litoral, en uno de los peores desastres ambientales de la historia de Europa.

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