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Resumen

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El rey Felipe VI y la reina Letizia saludan a la multitud que espera su llegada ante el Ayuntamiento de Ceuta. (EFE/Chema Moya).
El rey Felipe VI y la reina Letizia saludan a la multitud que espera su llegada ante el Ayuntamiento de Ceuta. (EFE/Chema Moya).
Por Agencia AFP

Los reyes de España fueron recibidos este martes por una multitud entusiasta en Ceuta, enclave en el norte de África cuya soberanía reivindica Marruecos, que visitan en un clima de tensión diplomática dos meses y medio después de la irrupción masiva de migrantes desde el país vecino.

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