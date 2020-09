Luego de meses de preparación para que Valencia, España, pueda ser la capital Europea de la Innovación 2020, el concejal Carlos Galiana, el encargado de representar la ciudad en la ceremonia -que se realizaba en inglés-, usó una mascarilla durante la videoconferencia para simular que hablaba el idioma, pero era doblado por otra persona.

Así lo reveló el diario El Español, quien conversó con el Ayuntamiento de Valencia y le aseguraron que recurrieron a esta fórmula porque la Comisión Europea les había exigido que interviniera en el evento el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, o su titular de Innovación.

Según explicaron, Ribó no podía participar y solo quedaba disponible Galiana, quien, al parecer, no tenía conocimiento suficiente del inglés. Por ello, se tomó la decisión de doblarlo en directo.

Además, expresaron que no quisieron hacer “una traducción convencional porque debía aparecer una sola persona”. De todas maneras, sostuvieron que el concejal habla el idioma, pero “no lo domina lo suficiente como para emplearlo en un acto institucional”.

Tras viralizarse el video y conocer que lo doblaba otra persona, Galiana dijo que la decisión de realizar su intervención con un traductor “fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible”.

“Al verlo con distancia me he dado cuenta de que no fue la más adecuada. Y aunque soy consciente de que eso en ningún momento restó puntos a la candidatura, debo pedir disculpas por esta decisión”, concluyó.

_____________________

VIDEO RECOMENDADO

“Detesto esta enfermedad”: el dolor de quienes perdieron familiares a manos del coronavirus. (AFP).