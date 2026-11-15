icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de los 161 inmigrantes rescatados en la noche de hoy, por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Navia, a 17 millas de El Hierro, y trasladados al puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, en la isla de El Hierro, para ser atendidos por los equipos de emergencia. Foto: EFE/ Gelmert Finol.
Imagen de los 161 inmigrantes rescatados en la noche de hoy, por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Navia, a 17 millas de El Hierro, y trasladados al puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, en la isla de El Hierro, para ser atendidos por los equipos de emergencia. Foto: EFE/ Gelmert Finol.
Por Agencia EFE

Un total de 1.488 migrantes llegaron a las españolas islas Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña de El Hierro, solo en la jornada de ayer sábado, a bordo de 14 cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la peligrosa ruta atlántica.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?