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Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. Foto: EFE/José Luis Rodríguez Zapatero
Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. Foto: EFE/José Luis Rodríguez Zapatero
Por Agencia EFE

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este martes tras su imputación que “jamás” hizo gestiones ante ninguna “administración pública ni sector público en relación con el rescate” de la aerolínea Plus Ultra.

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