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José Luis Rodriguez Zapatero, expresidente español, en una imagen de archivo. Foto: AFP
José Luis Rodriguez Zapatero, expresidente español, en una imagen de archivo. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Un juez de la Audiencia Nacional española imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al considerarlo presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”.

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