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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en Beijing, el 14 de abril de 2026. (Pedro Pardo / AFP)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en Beijing, el 14 de abril de 2026. (Pedro Pardo / AFP)
/ PEDRO PARDO
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este martes defender el “buen nombre” de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido imputado por supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, y reconoció que su partido, el socialista PSOE, atraviesa “momentos duros”.

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